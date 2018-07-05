Неопознанный предмет упал в степи ЗКО

По неподтвержденным данным, в степь упали обломки ракеты и загорелись.

Неопознанный металлический предмет упал в степи Западно-Казахстанской области, сообщает "Мой ГОРОД".

По неподтвержденным данным, в степь упали обломки ракеты и загорелись.

"Сначала в небе мы увидели свечение, неизвестный предмет летел и светился. Потом он упал с сильным грохотом вдали от села Жалпактал", - рассказал житель Казталовского района, который вел съемку из Жалпактала.

Как стало известно, предмет размером три на три метра упал в степи между поселками Карасу и Жулдыз. Кроме того, небольшие обломки разбросаны в радиусе до одного километра от места падения. Как отмечают очевидцы, после падения "метеорита", как его прозвали сельчане, на время пропала мобильная связь.

"Действительно, в ночь на 5 июля в Казталовском районе в 16 километрах от ближайшего населенного пункта упал металлический предмет. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия из числа сотрудников ДЧС и экологов. Более полная информация будет предоставлена после проведения всех необходимых процедур", - рассказали в акимате Казталовского района.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда обломки российской ракеты падают на территории ЗКО. Так, в ночь на на 27 марта 2014 года на окраине поселка Шунгай Бокейорлинского района, расположенного в 200 километрах от российского полигона "Капустин Яр", упали обломки ракеты.

Позже выяснилось, что обломки принадлежали метеоракете, запущенной для наблюдения за погодными условиями, и упасть она должна была на полигоне вблизи села Новая Казанка Казталовского района ЗКО.

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