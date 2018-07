Канадец отбил детей у белого медведя и погиб

Житель канадской деревни Арвиат, территория Нунавут, погиб, защищая детей от белого медведя. Об этом сообщает издание Winnipeg Free Press.

31-летний Аарон Гиббонс (Aaron Gibbons) взял детей на остров Сентри, располагающийся в 10 километрах от деревни. Они встретили хищника, когда собирали яйца полярных крачек, которые считаются деликатесом. Медведь бросился на них, но мужчина преградил ему путь и крикнул детям бежать к лодке.

Младшая дочь Гиббонса по рации связалась с бабушкой и, плача, рассказала о нападении. По сообщению полиции, Гиббонс погиб на месте, его дети не пострадали, а медведя застрелил другой мужчина, оказавшийся недалеко от места происшествия. «Аарон определенно умер, как герой», — заявил CBC News двоюродный брат погибшего.

