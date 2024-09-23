Белого медведя застрелили на берегах Исландии

Впервые за 8 лет на берегах Исландии был замечен белый медведь. Его увидели возле коттеджа в отдаленной деревне в Исландии. Полиция застрелила животное, поскольку сочла его представляющим угрозу, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, медведь был убит на северо-западе Исландии после того, как полиция обратилась в Агентство по охране окружающей среды, которое отказалось переселить животное.

Медведь был очень близко к летнему домику, где проживала пожилая женщина.

Хозяйка, которая была одна, испугалась и заперлась в доме, пока медведь рылся в ее мусоре. Она связалась со своей дочерью в Рейкьявике, столице страны, по спутниковой связи и позвала на помощь.

По словам Анны Свейнсдоттир, директора научных коллекций Исландского института естественной истории, белые медведи не являются коренными жителями Исландии, но иногда выходят на берег после путешествия на льдинах из Гренландии. За последние несколько недель у северного побережья было замечено много айсбергов.

Хотя нападения белых медведей на людей случаются крайне редко, исследование, опубликованное в Wildlife Society Bulletin в 2017 году, показало, что таяние морского льда из-за глобального потепления привело к тому, что на сушу вышло больше голодных медведей, что повышает вероятность их конфликтов с людьми и повышает риск для обеих сторон.

Ранее стало известно, что варан прервал финальную тренировку "Формулы-1" в Сингапуре.

