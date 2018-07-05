Львы загрызли браконьеров

Во второй половине дня 2 июля гид, сопровождавший туристов на сафари, увидел рядом с группой львов человеческие останки и разодранный рюкзак.

На юге ЮАР, в заповеднике Sibuya, львы растерзали одного или нескольких браконьеров, которые охотились за рогами носорога, передает Vesti.ru.

Владелец заповедника Ник Фокс рассказал, что группа из как минимум трех браконьеров проникла на охраняемую природную территорию в ночь на 2 июля.

Они были вооружены мощной винтовкой с глушителем, топором и кусачками. Кроме того, у них были при себе запасы еды и питья на несколько дней. Фокс отмечает: все признаки указывают на то, что эта банда собиралась убивать носорогов и спиливать их рога.

Однако осуществить задуманное им не удалось. Во второй половине дня 2 июля гид, сопровождавший туристов на сафари, увидел рядом с группой львов человеческие останки и разодранный рюкзак.

Он немедленно проинформировал администрацию заповедника. Позже один из сотрудников вспомнил, что утром того же дня слышал лай сторожевой собаки и шум с участка, где проживает прайд львов из шести особей.

Охранник, однако, не придал этому значения, посчитав, что собака просто прореагировала на передвижение хищников.

Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники подразделения по борьбе с браконьерством смогли прочесать территорию заповедника только днем 4 июля, поскольку ветеринару необходимо было обездвижить всех членов прайда львов дротиками со снотворным.

Сейчас в заповеднике работают судмедэксперты, передает РИА Новости. Сколько именно браконьеров было растерзано львами, пока неизвестно.

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