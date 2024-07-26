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Пешехода сбили около автобусной остановки в Павлодаре

девушка пострадала в ДТП в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 22:34 Фото: Zakon.kz
26 июля во второй половине дня недалеко от авторынка "Камкор" произошло ДТП, пострадала 28-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Представители областной станции скорой медицинской помощи рассказали Pavlodarnews, что вызов поступил в 17:17. Через четыре минуты бригада медиков была на месте происшествия.

Как уточняется, девушка в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №3. В данное время она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области.

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