Пешехода сбили около автобусной остановки в Павлодаре

26 июля во второй половине дня недалеко от авторынка "Камкор" произошло ДТП, пострадала 28-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Представители областной станции скорой медицинской помощи рассказали Pavlodarnews, что вызов поступил в 17:17. Через четыре минуты бригада медиков была на месте происшествия.

Как уточняется, девушка в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №3. В данное время она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области.