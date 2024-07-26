Пешехода сбили около автобусной остановки в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
26 июля во второй половине дня недалеко от авторынка "Камкор" произошло ДТП, пострадала 28-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.
Представители областной станции скорой медицинской помощи рассказали Pavlodarnews, что вызов поступил в 17:17. Через четыре минуты бригада медиков была на месте происшествия.
Как уточняется, девушка в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №3. В данное время она находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области.
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