Шац и Лазарева расстались после 20 лет совместной жизни. «Я реально хотела повеситься»

Татьяна Лазарева и Михаил Шац живут порознь уже второй год.

Известные российские телеведущие и артисты Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались после 20 лет совместной жизни. Правда, официально разводиться они не собирались и не собираются.

Как оказалось, поводом стал вопрос, где жить дальше — в России или в Испании. Дело в том, что последние два года семья проживала с Испании — у Татьяны не было работы в Москве. В отличии от Михаила. И если бы он согласился на переезд в Испанию, работы не было бы и у него тоже. Поэтому супруги приняли решение: Татьяна с дочерью живут в Испании, Михаил — в России. Брак остался только на бумаге, но Татьяна по-прежнему считает Михаила самым близким человеком.

Из-за расставания у нее даже случилась сильнейшая депрессия.

«Прошлым летом я реально хотела повеситься, сказала Лазорева в интервью. — Это такая близость, которую просто так не оставишь, хотя очень хочется».

Позже Татьяна обратилась к мужу через социальные сети. В ироничной форме она сообщила ему, что их «опять разводят» и предложила: «уже и правда, что ли, развестись, чтобы все успокоились».

Лазарева и Шац были вместе с 1998 года, когда они выступали ведущими шоу «ОСП-студия». Однако официально их отношения были узаконены лишь в 12 лет спустя. Старшей дочери артистов 20 лет, младшей — 12. Кроме того, у Татьяны есть взрослый сын от первого брака.

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