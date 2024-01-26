Михаил Шац и Татьяна Лазарева официально развелись

Известные актриса Татьяна Лазарева и шоумен Михаил Шац официально развелись после 26 лет брака, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила сама артистка Лазарева в своем блоге. Она назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов.

"Официальной свадьбы у нас с Михаилом не было, ну так, чтоб со всеми родственниками, гостями, да что там – даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная. Зато потом свидетелей нашей совместной публичной жизни было хоть отбавляй. Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя". Татьяна Лазарева

Далее она отметила, что они "нахлебались всякого за эти годы".

"Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично. Так вот, дорогие свидетели, казалось бы, на этом ваши полномочия – все, но нет!.. Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Желаю вам счастья в личной жизни, потому что это очень важно. Не живите в несчастье ни дня, это вредно для организма. И если счастья уже нет – не думайте о том, как ваша пара будет выглядеть в глазах общественности. У нее, у общественности, своя жизнь, у вас – своя. Правда, кроме нашей пары, есть еще трое причастных к этому браку, но у них как раз ничего не изменится – статус мамы и папы остается для них навсегда, других не будет". Татьяна Лазарева

Артисты познакомились в 1991 году на фестивале КВН в Сочи и долгое время общались, как друзья. Пара поженилась за несколько месяцев до рождения дочери Софьи в 1998 году.

После начала конфликта между Россией и Украиной Шац уехал в Израиль, а Лазарева – в Испанию.

В ноябре 2023 года звездный бразильский форвард Неймар и его подруга Бруна Бьянкарди официально расстались спустя месяц после рождения дочери.