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На 32 млн тенге оштрафованы карагандинские курильщики

Чаще всего люди курят в подъездах домов, местах массового отдыха и в государственных организациях и преступают закон.

Фото : из открытых источников6 июля 2018, 10:17

Свыше 32 миллионов тенге выплатят карагандинские курильщики за свою пагубную привычку. За шесть месяцев именно на эту сумму выписано штрафов любителям табачного дыма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДВД Карагандинской области, к административной ответственности с начала 2018 года привлечено около шести тысяч курильщиков. Чаще всего люди курят в подъездах домов, местах массового отдыха и в государственных организациях и преступают закон.

В Карагандинской области за курение в местах массового отдыха, а сюда относятся театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки и т.д. к ответственности привлечены 192 жителя. За курение в государственных организациях - 274 человека, в учреждениях образования -988 человек, основную же массу нарушителей составили те, кто любит подымить в подъездах домов, таких 2074 человека.

Штраф за нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах по статье 441 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составляет три месячных расчетных показателя.


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