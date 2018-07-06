На 32 млн тенге оштрафованы карагандинские курильщики

Чаще всего люди курят в подъездах домов, местах массового отдыха и в государственных организациях и преступают закон.

Свыше 32 миллионов тенге выплатят карагандинские курильщики за свою пагубную привычку. За шесть месяцев именно на эту сумму выписано штрафов любителям табачного дыма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДВД Карагандинской области, к административной ответственности с начала 2018 года привлечено около шести тысяч курильщиков. Чаще всего люди курят в подъездах домов, местах массового отдыха и в государственных организациях и преступают закон.

В Карагандинской области за курение в местах массового отдыха, а сюда относятся театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки и т.д. к ответственности привлечены 192 жителя. За курение в государственных организациях - 274 человека, в учреждениях образования -988 человек, основную же массу нарушителей составили те, кто любит подымить в подъездах домов, таких 2074 человека.

Штраф за нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах по статье 441 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составляет три месячных расчетных показателя.

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