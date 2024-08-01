Ученые выяснили, у каких курильщиков в четыре раза выше риск рака легкого
Согласно информации Journal of Oncology Research and Therapy, в 2020 году 1,8 млн летальных исходов произошли из-за рака легкого. 87% из них могли быть напрямую связаны с постоянным курением табака. Новое исследование впервые показало, что курение в сочетании с вейпингом опаснее, чем курение само по себе.
Отмечается, что ученые проанализировали данные пяти тысяч человек с раком легкого и 27 тыс. здоровых людей. Вейпинг в сочетании с курением сигарет в восемь раз чаще встречался у людей с раком легкого.
По словам экспертов, риск развития рака легкого был в четыре раза выше среди тех, кто совмещал вейпинг и курение, по сравнению с теми, кто только курил.
"Большинство людей знают, что табачный дым содержит канцерогенные вещества, но о канцерогенности вейпов известно меньше. Это исследование представляет четкие доказательства того, что вейпинг в дополнение к курению может увеличить риск рака легкого. Это особенно тревожно, учитывая популярность этих продуктов у молодежи", – отметили ученые.
Ранее сообщалось, что крупную партию контрабанды сигарет под видом ведер пытались провести из Ирана в Казахстан.