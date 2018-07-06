В День 20-летия столицы актюбинцам подарили аквапарк

Поздравляя актюбинцев с Днем столицы, глава региона отметил, что аквапарк – это отличный подарок для детей в рамках Года ребенка в Актюбинской области.

В рамках празднования 20-летия Астаны в Актюбинской области традиционно запущен ряд новых производств и социальных объектов. В торжественных мероприятиях принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Особо в этот день актюбинцев порадовало долгожданное открытие аквапарка, построенного согласно всем международным требованиям и последнему слову техники.

Посетителей ждали три зоны для купания, водные аттракционы и горки. Каждый день здесь смогут отдыхать более 1000 человек.

Отметим, отдыхающих сегодня принимали в открытой части комплекса, строительство крытой части продолжается. Оно будет завершено в следующем году. После этого жители и гости города получат уникальную возможность наслаждаться водными аттракционами круглый год.

Поздравляя актюбинцев с Днем столицы, глава региона отметил, что аквапарк – это отличный подарок для детей в рамках Года ребенка в Актюбинской области.

- Сердечно поздравляю Вас с праздником – 20-летием Астаны - Днем столицы. Это знаменательный день для каждого казахстанца, символизирующий достижения казахстанского народа в новейшей истории нашей страны, связанный с обретением государственной независимости. Астана стала символом успеха стратегического курса Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Новую столицу Казахстана можно в полной мере считать детищем и зримым воплощением триумфа политики Главы государства. В этот праздник в нашей области откроется 32 новых объекта с общей стоимостью 10 миллиардов тенге. В их числе и аквапарк, который, уверен, станет излюбленным местом отдыха горожан и гостей города, - сказал аким области.

В рамках регионального проекта «Бакытты бала» детям из малообеспеченных семей подарили сертификаты на бесплатное посещение аквапарка.

Аквапарк, расположенный в самом центре города, занимает площадь в 3 гектара. Общий объем инвестиций в проект – почти 5,8 миллиарда тенге. Новыми рабочими местами обеспечено 150 человек.

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