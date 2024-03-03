Дети Багдата Мусина сделали ему необычный подарок на день рождения

Фото: Instagram/bagdatmussin

Министру цифровизации Багдату Мусину исполнился 41 год. Глава ведомства показал, какой подарок на день рождения сделали его дети, сообщает Zakon.kz.

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