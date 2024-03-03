Дети Багдата Мусина сделали ему необычный подарок на день рождения
Фото: Instagram/bagdatmussin
Министру цифровизации Багдату Мусину исполнился 41 год. Глава ведомства показал, какой подарок на день рождения сделали его дети, сообщает Zakon.kz.
Подарок, по всей видимости, сделан собственными руками. В нем запечатлены теплые моменты из семейной жизни министра.
"Сюрприз от моих детей! Лучше подарка и быть не может", – подписал видео Мусин.
Также в своем Instagram глава министерства цифровизации опубликовал теплую семейную фотографию.
"Семья – это точка опоры, крепкая основа. И как приятно осознавать, что в свои 41 лет я по-настоящему самый счастливый человек. Ведь у меня есть они - мои самые близкие люди, поддержку и веру которых я ощущаю ежедневно! Спасибо за все добрые слова и пожелания в мой день рождения, которые продолжают поступать с раннего утра!" – подписал фото Багдат Мусин.
Ранее Багдат Мусин рассказал о самой главной традиции в своей большой семье.
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