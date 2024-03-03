Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети Багдата Мусина сделали ему необычный подарок на день рождения

семья Мусиных, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 15:05 Фото: Instagram/bagdatmussin
Министру цифровизации Багдату Мусину исполнился 41 год. Глава ведомства показал, какой подарок на день рождения сделали его дети, сообщает Zakon.kz.

Подарок, по всей видимости, сделан собственными руками. В нем запечатлены теплые моменты из семейной жизни министра.

"Сюрприз от моих детей! Лучше подарка и быть не может", – подписал видео Мусин.

Также в своем Instagram глава министерства цифровизации опубликовал теплую семейную фотографию.

"Семья – это точка опоры, крепкая основа. И как приятно осознавать, что в свои 41 лет я по-настоящему самый счастливый человек. Ведь у меня есть они - мои самые близкие люди, поддержку и веру которых я ощущаю ежедневно! Спасибо за все добрые слова и пожелания в мой день рождения, которые продолжают поступать с раннего утра!" – подписал фото Багдат Мусин.

Ранее Багдат Мусин рассказал о самой главной традиции в своей большой семье.

Читайте также

весна
Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Сейдахмет Куттыкадам
Токаев выразил соболезнования родным и близким Сейдахмета Куттыкадама
кран
Жителей Семея просят запастись водой: в городе частично отключат водоснабжение
Айсулу Омарова
МЦРИАП Мусин Багдат
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Какая зарплата у военнослужащих в Казахстане
Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: