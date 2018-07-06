Нурсултан Назарбаев рассказал, что любит Астану
Президент признался, что ему нравится Байтерек.
Фото : Zakon.kz6 июля 2018, 22:44
Нурсултан Назарбаев рассказал о любви к Астане в интервью в фильме «Точка притяжения» на телеканале «Хабар», сообщает Zakon.kz.
«Весь город я люблю. Я выезжаю вечером и днем иногда – инкогнито – и езжу по этому городу зимой и летом, и просто мое сердце наполняется гордостью и радостью, что мое поколение, я, смогли это сделать», - признался глава государства.
Президент признался, что ему нравится Байтерек.
«Любимых мест много. Конечно, мне очень нравится Байтерек и вокруг него. (…) С этой стороны – министерство иностранных дел, с другой – министерство обороны, а здесь жилой квартал и проходит Водно-Зеленый бульвар. Это самое красивое и любимое место», - сказал глава государства.
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