Что делать, если близкий пропал без вести

Порядок обращения в органы расписали на сайте МВД РК.

Порядок обращения в органы внутренних дел в связи с безвестным исчезновением человека опубликовали для казахстанцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МВД РК.

Организация розыскной работы в органах внутренних дел определена нормативными правовыми актами правоохранительных органов Республики Казахстан.

Согласно данным документам, без вести пропавшим является лицо, исчезнувшие внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение которого с момента исчезновения неизвестно.

Причины безвестного исчезновения людей различны. Чаще всего, это происходит на фоне злоупотребления алкоголем либо после ссоры, произошедшей накануне в семье. Бывает, что пропавшие граждане просто не желают поддерживать отношения со своими родственниками или забывают сообщать им о своем новом месте жительства и т.п.

Согласно статистике, чаще пропадают мужчины. Данное обстоятельство связанно с тем, что мужчины чаще выезжают в другие регионы в служебные командировки, на временные, сезонные работы, различные рейсы (перегон автомашин, перевозка грузов и т.д.). Среди женщин и несовершеннолетних чаще пропадают женщины, злоупотребляющие спиртными напитками, и дети из неблагополучных семей.

Немало пропадает и престарелых людей или страдающих психическими заболеваниями, которые по причине своей болезни не могут ничего сообщить о себе своим родным и близким. Пенсионеры зачастую неадекватно оценивают происходящее и могут заблудиться, сев в другой автобус, на поезд, забыть название улицы, где находится их дом. Как правило, они пропадают не по одному разу, а систематически.

Что делать, если близкий человек вдруг внезапно исчез? Куда звонить?

1. Необходимо сразу же обратиться в полицию по месту жительства, но лучше по месту исчезновения гражданина, и написать заявление о пропаже человека. Принять заявление сотрудники полиции обязаны сразу же, вне зависимости от того, сколько времени прошло после исчезновения, не является основанием для отказа в приеме заявления о розыске отсутствие фотографии пропавшего, исчезновение (проживание до исчезновения) лица на территории обслуживания другого органа внутренних дел. От причины, предшествующей исчезновению, например, преклонный возраст и сопутствующие болезни, конфликт в семье и нежелание поддерживать отношения со своими родственниками, назойливые кредиторы, злоупотребление алкоголем или иные причины, будет зависеть организация проводимых мероприятий по поиску пропавшего человека.

2. К заявлению необходимо прилагать фотографию пропавшего (наиболее свежую), наличие фотографии значительно улучшает результативность поиска.

3. Сотрудник полиции, принимающий заявление, также берет объяснение с заявителя, от которого потребуется максимальная информация об обстоятельствах исчезновения человека, его образе жизни, родственных и иных связях, подробное описание примет его внешности, место где достоверно установлено последнее место нахождения пропавшего.

4. По каждому заявлению, сообщению об исчезновении граждан сотрудники полиции принимают неотложные меры к их установлению и проведению осмотра жилища, последнего местонахождения следственно-оперативной группой, квартиру осмотрят в вашем присутствии и в присутствии понятых.

5. С целью поиска пропавших людей обзваниваются больницы, морги и другие специализированные учреждения, пропавший проверяется по сводкам происшествий, проводятся иные оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами правоохранительных органов Республики Казахстан.

6. Если разыскиваемый выехал на личном автотранспорте, при написании заявления необходимо сообщить государственный регистрационный номер и марку автомашины. Это необходимо для того, чтобы ориентировать на розыск гражданина и автомашины сотрудников дорожно-патрульной полиции.

Если в ходе первоначальной проверки местонахождение пропавшего человека не будет установлено (в течение суток с момента подачи заявления), в подразделении криминальной полиции заводится розыскное дело.

Если обстоятельства исчезновения дают основание полагать, что в отношении без вести пропавшего лица могло быть совершено преступление, в установленном законом порядке уголовное дело по факту его исчезновения переквалифицируется на соответствующую статью уголовного кодекса Республики Казахстан и дальнейший розыск осуществляется сотрудниками криминальной полиции, специализирующимися на раскрытии преступлений против личности.

Если пропавший человек вернулся домой, то необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию, для того, чтобы официально прекратить его поиски. Если этого не сделать, человек будет числиться в розыске.

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