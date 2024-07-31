Пропал без вести: что делать, если потерялся ребенок

Каждый день соцсети и оперативные сводки пестрят фотографиями маленьких казахстанцев, которых ищут их родители. Zakon.kz побеседовал со специалистами, чтобы выяснить, как быть, если пропал ребенок, зачем нужны волонтеры и почему следует бить тревогу как можно раньше.

Опасность для детей, особенно в каникулярное время, представляют водоемы, непредвиденные ситуации, сомнительные знакомства и даже близкие люди. По официальным данным портала органов правовой статистики и специальных учетов Qamqor.kz, в Казахстане с начала года было зарегистрировано около 1,4 тыс. пропавших без вести совершеннолетних казахстанцев и еще 136 детей. Спустя некоторое время после пропажи 630 взрослых и 128 детей были найдены, но местоположение 744 казахстанцев, в том числе 8 детей, установить так и не удалось.

Фото: pixabay

С января 2024 года в Алматы родители 29 детей обращались в полицию с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних граждан. К счастью, все дети были найдены.

Как рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев, в большинстве случаев дети уходили из дома в результате семейно-бытовых скандалов.

"В 85% случаев несовершеннолетних удается найти в течение трех дней с момента исчезновения. Подростки сбегают из дома или из-за конфликтов с родителями, или для того, чтобы пожить в свое удовольствие. Они прячутся у знакомых, но недолго, так как у них заканчиваются средства на выживание. В конечном итоге полиция быстро их находит". Максат Канапяев

Фото: pixabay

На вопрос: "Что делать, если ребенок потерялся?", глава Управления криминальной полиции мегаполиса дал подробную информацию о необходимых действиях в такой непростой и тревожной ситуации, развеяв сложившиеся заблуждения.

"В советские времена существовало негласное правило, которое соблюдали практически все родственники пропавших без вести граждан: нужно было выждать трое суток в надежде на возвращение взрослого члена семьи. Уже после обращались в дежурную часть отдела внутренних дел. Раньше этого срока милиция не принимала заявления о пропаже, ссылаясь на то, что человек мог загулять в радостных чувствах, забыв предупредить родных". Максат Канапяев

Он добавил, что исключением считались случаи пропажи детей. Когда пропадали малолетние и подростки, их начинали искать сразу.

"За время ожидания люди успевали обзвонить и объездить все городские больницы и морги, спеша узнать, не попал ли туда потерявшийся родственник. И если пропавший без вести не объявлялся спустя 72 часа после исчезновения, то оперативники уголовного розыска открывали розыскное дело и на протяжении 10 лет искали человека. Но как такового временного ограничения в трое суток уже давно нет", – отметил полицейский.

Сейчас существует следующая практика: как только человек пропадает из поля зрения родных, независимо от его возраста, необходимо сразу сообщить об этом в органы внутренних дел, рассказал Максат Канапяев.

При этом необязательно идти в районное отделение полиции и писать там заявление.

"Достаточно набрать по телефону номер "102" по адресу проживания пропавшего человека. Тут же прибудет следственно-оперативная группа. Полицейские проведут осмотр жилого помещения и личных вещей родного. Оперативники снимут отпечатки пальцев пропавшего для дальнейшей идентификации, побеседуют с членами семьи и соседями, чтобы предположить мотивы поступка. Затем в течение суток с момента поступления заявления оперативники районного отдела заведут дело и приступят к поискам человека", – объяснил полицейский.

Заявление о пропаже человека автоматически регистрируется в Едином реестре досудебного расследования.

Фото: primeminister.kz

Если же поиски касаются несовершеннолетних, то оперативники работают в тесном взаимодействии с сотрудниками ювенальной полиции.

"Выясняется круг общения исчезнувшего подростка по месту учебы, чтобы убедиться, не подвергался ли он буллингу в школе со стороны одноклассников или учителей". Максат Канапяев

Помощь в поисках

Фото предоставлено спикером

Часто родители пропавших детей обращаются за помощью к волонтерам. Близкие предоставляют данные потерянного ребенка, а поисковики размещают фотографии и анкетные данные пропавших в социальных сетях, тем самым привлекая внимание к ситуации еще большей части неравнодушных людей. Ведь чем шире аудитория небезразличных казахстанцев, тем больше шансов в короткие сроки найти свое чадо.

Желательно указать в объявлении особые приметы: во что был одет ребенок в день своего исчезновения, а также дату, время и предположительное место пропажи. Имея на руках эти важные анкетные данные, подключившиеся к поискам активисты, как правило, быстро находят несовершеннолетнего.

"Немалую помощь оперативникам в поисках пропавших граждан оказывают волонтеры. Добровольные помощники осуществляют свою деятельность согласно Закону РК "О волонтерской деятельности" от 30 декабря 2016 года. Полиция Алматы успешно сотрудничает с волонтерскими движениями "Когам" и "Лидер", – отметил глава Управления криминальной полиции ДП города Алматы.

Фото: pixabay

Как показывает практика, маленькие дети часто теряются из-за беспечности их родителей. Подростки же уходят из дома или из-за обиды на родителей, которые мало уделяют им внимания, или чтобы весело провести время с друзьями.

"Обзванивать скорые, больницы, морги – это право каждого заявителя. Но с момента поступления сообщения о безвестном исчезновении сотрудники полиции сами проводят проверку, и не только по указанным учреждениям, но и проверяют на предмет доставления в ОВД, реабилитационные центры для несовершеннолетних, посещения ТРЦ, компьютерные клубы и другие заведения". Максат Канапяев

Чем быстрее – тем лучше

Фотографии предоставлены спикером

В свою очередь волонтеры рассказали, что самой важной или основной рекомендацией может стать, безусловно, обращение в правоохранительные органы.

"Нет никакого закона или правила, запрещающего обращаться в полицию или обязывающего выжидать какие-то сроки. Нужно запомнить одно – искать ребенка в первые минуты после пропажи значительно легче. При своевременном обращении в оперативную службу и к нам дети находятся практически сразу", – сказала представитель волонтерского движения LIDER.KZ Ирина Лебедева.

Фотографии предоставлены спикером

Она отметила, что важной составляющей работы поисковиков является сбор подробной информации о пропавшем. У родственников запрашиваются данные о круге друзей и интересах пропавшего подростка. Но, к сожалению, подчеркнула Ирина, волонтеры сталкиваются с нежеланием родителей предоставлять важную информацию для спасения их ребенка. В некоторых случаях родные не знают, что рассказать, так как не имеют понятия, чем увлекался и был занят их отпрыск.

"Редко, когда дети уходят в никуда. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что родные просто не знают о том, с кем общаются их дети. Очень часто они пытаются скрыть негативную информацию, касающуюся ребенка. Стараются представить ребенка в лучшем свете. Хотя каждый раз я предупреждаю, что нам нужна правда, какая бы она не была. Эти данные не подлежат разглашению. Их будут знать только поисковики во время розыска несовершеннолетнего. Ведь для результатов поиска эти данные так необходимы!". Ирина Лебедева

Злоумышленники не дремлют

Во время поиска детей, когда родители находятся в уязвимом положении и в подавленном состоянии, находятся люди, которые стараются воспользоваться ситуацией и нажиться на "чужом горе".

Поисковики дали советы, как не стать жертвой обмана.

"Для того чтобы родные не сталкивались с мошенниками, мы никогда не предоставляем окружающим их номера телефонов. Но, к сожалению, сегодня это "больная" тема. Родители постоянно указывают все свои данные, стараясь оперативно отыскать дитя до обращения в полицию и к волонтерам". Ирина Лебедева

Нередки случаи, когда родственники пропавших без вести часто нарываются на мошенников в интернете. Участники групп поиска людей в социальных сетях предупреждают друг друга о подозрительных аккаунтах и пересказывают комментарии, которые поступают от желающих заработать на горе других: от услуг ясновидящих до фальшивых реквизитов для оказания помощи пострадавшим. Предложения появляются как никогда кстати, в самый "острый момент", и отлично срабатывают – тысячи родственников тщетно пытаются получить вести о пропавших.

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По словам руководителя Управления криминальной полиции Алматы, за прошедшие годы гражданам удалось избежать случаев мошенничества в этой непростой ситуации.

Конечно, важно не паниковать и верить в хороший исход, чем заранее предполагать самые страшные события, ожидая худшего. Как отмечают поисковики, даже если ребенок отсутствует дома больше суток, есть все шансы найти его живым и невредимым.

Важно правильно действовать и не терять надежду и уверенность в том, что ребенка скоро найдут.