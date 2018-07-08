Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Калифорнии эвакуировали более 3000 человек из-за пожара

Около 20 зданий были разрушены, в том числе дома, сараи и хозяйственные постройки.

Фото : © U.S. Air Force/ Nan Wylie8 июля 2018, 07:01

По меньшей мере 3 тысячи 200 человек эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего около города Голета в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Santa Barbara Independent.

По данным газеты, пожар вспыхнул на территории округа из-за рекордно высоких температур и усиления ветра. Он распространяется на площади 25-30 гектаров, пожарным удалось локализовать 5% пожара. Около 20 зданий были разрушены, в том числе дома, сараи и хозяйственные постройки. На месте работают 350 пожарных и четыре вертолета.

Как сообщает издание, около 1.00 по местному времени аварийно-спасательная служба округа ввела режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Также сообщается, что на данный момент пострадавших нет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты