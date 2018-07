В Калифорнии эвакуировали более 3000 человек из-за пожара

По меньшей мере 3 тысячи 200 человек эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего около города Голета в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Santa Barbara Independent.

По данным газеты, пожар вспыхнул на территории округа из-за рекордно высоких температур и усиления ветра. Он распространяется на площади 25-30 гектаров, пожарным удалось локализовать 5% пожара. Около 20 зданий были разрушены, в том числе дома, сараи и хозяйственные постройки. На месте работают 350 пожарных и четыре вертолета.

Как сообщает издание, около 1.00 по местному времени аварийно-спасательная служба округа ввела режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Также сообщается, что на данный момент пострадавших нет.

#HolidayFire- A helicopter works in concert with firefighters on the ground extinguishing stubborn smoldering areas of the fire off Fairview Ave in Goleta. pic.twitter.com/uY9ZdcSwft