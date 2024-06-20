Крупный пожар разгорелся в селе Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

20 июня в селе Кенесары Бурабайского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил хозяйственную постройку и автомобиль, сообщает Zakon.kz.

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