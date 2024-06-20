Крупный пожар разгорелся в селе Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
20 июня в селе Кенесары Бурабайского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил хозяйственную постройку и автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Акмолинской области, благодаря грамотным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня.
Согласно предварительной оценке, площадь пожара составила 150 кв. м.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. В данное время пожара локализован.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что баня сгорела в поселке Аршалы Акмолинской области.
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