Художница из Казахстана рисует будни влюбленных, и в ее иллюстрациях многие пары узнают себя

Каждый рисунок — это момент из жизни влюбленных, фрагмент обычного дня, который стал особенным благодаря особенному человеку рядом.

Дина Одесс (Dina Odess) — молодая художница из Казахстана, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Девушка работает дизайнером интерьеров, а также занимается цифровой иллюстрацией. Недавно она начала интересный проект — под хештегом #99relationshipillustrations Дина хочет опубликовать 99 иллюстраций об отношениях. Каждый рисунок — это момент из жизни влюбленных, фрагмент обычного дня, который стал особенным благодаря особенному человеку рядом.

Нам очень понравились милые иллюстрации художницы, поэтому мы решили поделиться с вами первыми рисунками ее проекта. А чтобы не пропустить продолжение #99relationshipillustrations, подписывайтесь на странички Дины Одесс в инстаграме и фейсбуке.

1. И так каждый раз

© dina.odess / instagram

2. Вечерний треп

© dina.odess / instagram

3. День стирки

© dina.odess / instagram

4. Личное пространство

© dina.odess / instagram

5. Цветы

© dina.odess / instagram

6. Каждому свое

© dina.odess / instagram

7. Ешь. Люби

© dina.odess / instagram

8. Мое любимое место — рядом с тобой

© dina.odess / instagram

9. Современный мир

© dina.odess / instagram

10. Сезон цветения вишни в Нью-Йорке

© dina.odess / instagram

11. Прелести совместной жизни

© dina.odess / instagram

12. Уют

© dina.odess / instagram

13. Узбекский чай с сухофруктами и грецкими орехами

© dina.odess / instagram

14. Кто-то оказался большим поклонником Шер...

© dina.odess / instagram

Источник: © AdMe.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!