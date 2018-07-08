Художница из Казахстана рисует будни влюбленных, и в ее иллюстрациях многие пары узнают себя
Каждый рисунок — это момент из жизни влюбленных, фрагмент обычного дня, который стал особенным благодаря особенному человеку рядом.
Дина Одесс (Dina Odess) — молодая художница из Казахстана, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Девушка работает дизайнером интерьеров, а также занимается цифровой иллюстрацией. Недавно она начала интересный проект — под хештегом #99relationshipillustrations Дина хочет опубликовать 99 иллюстраций об отношениях. Каждый рисунок — это момент из жизни влюбленных, фрагмент обычного дня, который стал особенным благодаря особенному человеку рядом.
Нам очень понравились милые иллюстрации художницы, поэтому мы решили поделиться с вами первыми рисунками ее проекта. А чтобы не пропустить продолжение #99relationshipillustrations, подписывайтесь на странички Дины Одесс в инстаграме и фейсбуке.
1. И так каждый раз
© dina.odess / instagram
2. Вечерний треп
© dina.odess / instagram
3. День стирки
© dina.odess / instagram
4. Личное пространство
© dina.odess / instagram
5. Цветы
© dina.odess / instagram
6. Каждому свое
© dina.odess / instagram
7. Ешь. Люби
© dina.odess / instagram
8. Мое любимое место — рядом с тобой
© dina.odess / instagram
9. Современный мир
© dina.odess / instagram
10. Сезон цветения вишни в Нью-Йорке
© dina.odess / instagram
11. Прелести совместной жизни
© dina.odess / instagram
12. Уют
© dina.odess / instagram
13. Узбекский чай с сухофруктами и грецкими орехами
© dina.odess / instagram
14. Кто-то оказался большим поклонником Шер...
© dina.odess / instagram
Источник: © AdMe.ru
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