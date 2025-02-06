Шумные соседи: как вернуть порядок в доме, если разговоры не помогают

Каждому человеку при возвращении домой хочется покоя и тишины. Но как быть, если рядом живут нарушители общественного порядка, которые шумят, мусорят и устраивают вечеринки. И все это не случай одного дня. Как бороться с нерадивыми соседями, которые живут за стеной от вас, узнал Zakon.kz.

Тихое время

Согласно статье 437 КоАП РК, соблюдать тишину нужно в будние дни после 22:00 до 9:00 утра, а в выходные и праздничные дни с 23:00 до 9:00. В это время любые громкие звуки, шумные разговоры или действия, мешающие покою, могут быть признаны нарушением. За это предусмотрен административный штраф в размере от 5 МРП (19 660 тенге), в случае повторного нарушения 10 МРП (39 320 тенге).

Как действовать

Прежде всего, стоит попробовать решить вопрос мирным путем, сообщив соседям о неудобстве. Если разговоры не приводят к результату, можно обратиться в полицию и вызвать участкового инспектора по телефону 102.

Что говорят стражи порядка

За комментарием мы обратились в департамент полиции Алматы. По словам начальника отдела участковых инспекторов полиции Айдына Исаева, в случае нарушения тишины согласно законодательству существует административная ответственность.

"Многие граждане обращаются в полицию после того, как попытались поговорить с соседями. Конечно, в первую очередь лучше самим сказать им, что они нарушают ваш покой. Если они не реагируют, тогда обычно жители вызывают нас, и мы составляем административное взыскание. Также проводим профилактическую беседу". Айдын Исаев

Что касается оставления мусора в подъезде, на лестничной площадке, перед дверью своей квартиры или в других неположенных местах, также есть административная ответственность, согласно статье 434-2 КоАП РК. Загрязнение мест общего пользования влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

При этом в обоих случаях (нарушение тишины и оставление мусора) не предусматривается предупреждение, а сразу налагается штраф, поясняет Исаев.

Вместе с тем сотрудник полиции отмечает, что в обязанности органов внутренних дел не входит выселение нерадивых соседей, а лишь профилактическая работа.

"В наши обязанности входит охрана общественного порядка. Выселение возможно только по решению суда. Только суд имеет право. Далее по постановлению суда сотрудники полиции занимаются этим вопросом". Айдын Исаев

Если соседи не реагируют

Когда жильцы систематически мешают повседневной жизни, юрист Саида Таукелева рекомендует в первую очередь фиксировать такие нарушения.

"Если соседи регулярно нарушают тишину, мусорят в подъезде и во дворе, нужно эти нарушения фиксировать на видео, фото и аудио. Можно параллельно отправлять видео и фото в КСК или ОСИ, чтобы они уже разговаривали с соседями и предупреждали их". Саида Таукелева

Между тем на случай, если нарушение беспокоит не одного соседа, а целый подъезд, юрист предлагает составить коллективное обращение.

"То есть большинство соседей могут подтвердить, что эти действия действительно совершаются, при этом имея доказательства нарушений. Также бывают случаи, когда из-за соседей в подъезде разводятся тараканы, тогда можно вызвать СЭС для фиксации этих моментов". Саида Таукелева

Если соседи арендуют жилье

Одна из проблем с нарушителями общественного порядка в том, что зачастую они снимают жилье. По словам юриста, в таких ситуациях собственник жилья также несет ответственность за своих арендаторов.

"Арендодатель квартиры должен фигурировать в случае нарушения правопорядка. Он несет ответственность за своих арендаторов, должен предоставить им временную регистрацию и зарегистрировать свою деятельность. Если он обогащается сдачей квартиры нелегально, то налоговые органы могут применить ряд мер. В целом собственник должен реагировать на обращения соседей о нарушениях", – поясняет юрист.

Таукелева отмечает, что если полиция и КСК не воздействуют на неблагополучных соседей, а собственник игнорирует обращения, следует подать коллективное обращение в суд. Самое главное, чтобы были доказательства этих нарушений, чтобы добиться положительного решения через суд.

"Если сам собственник регулярно нарушает порядок, то его, как и арендаторов, могут выселить. Единственное законное основание для этого – принудительное решение через суд по причине систематических административных нарушений и жалоб соседей", – говорит Таукелева.

При нарушении порядка:

установите квартиру;

поговорите с шумным соседом;

если соседи арендуют жилье, сообщите собственнику;

фиксируйте системные нарушения;

ищите помощь у КСК или ОСИ;

обратитесь в полицию;

напишите коллективную жалобу.

Последний шаг

Если все меры не помогли и ситуация не изменяется, то единственным решением может стать обращение в суд. Выселение возможно только по решению суда, и только если доказано, что нарушения были систематическими и существенными. Суд также может обязать собственника квартиры выплатить штраф или предпринять другие меры для устранения нарушений.