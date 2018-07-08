Около 800 солдат из 14 областей Казахстана приняли присягу в Астане

Теперь количество солдат, обеспечивающих спокойствие столицы, удвоились.

В оперативной бригаде Национальной гвардии принимали присягу около восьмисот солдат, призванных из 14 областей нашей страны. 7 июля на базе военного городка состоялось торжественное приведение молодого пополнения к Военной присяге. Вновь прибывшие воины дали клятву перед своими командирами и родными верно служить Родине, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Национальная гвардия Республики Казахстан с первых дней независимости надежно обеспечивает общественную безопасность и конституционный строй страны, успешно выполняет поставленные задачи.

Близкие, которые пришли поддержать своих сыновей и братьев в столь знаменательный день, исполнили Государственный гимн вместе с солдатами. Молодых воинов поздравили с принятием присяги заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майор Мухаметкали Сатов, ветераны войск правопорядка Калиакпар Токушев и Даулет Салханов, командир воинской части 5573 полковник Сакентай Шекарбеков.

- Вы сегодня приняли Военную Присягу на верность служения народу Казахстана и его Президенту. Независимость была многовековой мечтой наших предков, и воплотить ее в реальность суждено было сегодняшнему поколению. Поэтому наша с вами задача оберегать ее как зеницу ока и защищать от любых посягательств извне. Мы должны быть к этому всегда готовы. Я надеюсь, каждый из вас сохранит верность своему слову – сегодняшней клятве, - обратился с наставлением к молодым воинам командир бригады Сакентай Амантаевич.

Новобранцы, призванные сорок дней назад для прохождения срочной службы в воинскую часть 5573, успешно прошли курс молодого бойца, чтобы встать в единый строй с полноправными защитниками Отечества. Теперь они совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут обеспечивать охрану общественного порядка, оберегать спокойствие жителей и гостей столицы, а также обеспечение безопасности во всех значимых (общественно-политических, культурно-массовых и спортивных) мероприятиях в Астане.

Перечисленные задачи возлагают на Национальную гвардию большую ответственность. Поэтому принявшие военную присягу воины дополнительно будут проходить специальную подготовку.

– Приняв присягу, мы осознаем, что на нас лежит самая ответственная миссия – защита Отчизны! А наша Родина – это Независимый Казахстан! Перед всеми клянемся с честью и достоинством защищать нашу страну! Будем гордо нести славные традиции воинов Национальной гвардии, - произнес речь солдат срочной службы рядовой Акжол Дауренов.

Личный состав воинской части также привлекается в период массовых беспорядков, при возникновении чрезвычайных (паводковых и других природно-техногенных) и кризисных ситуаций для оказания помощи населению, устранения последствии и ликвидации конфликтов.

В торжественном принятии молодым пополнением Военной присяги приняли участие Главное командование Национальной гвардии, руководители взаимодействующих органов, государственных ведомств, силовых структур, ветераны, а также родители и родственники молодых воинов. В рамках «Дня открытых дверей» гости познакомились с бытом солдат, техникой и вооружением воинской части.

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