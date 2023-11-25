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Военную присягу приняли солдаты Службы госохраны Казахстана

солдаты приняли присягу Фото: скриншот видео
25 ноября 2023 года в воинских частях Сил особого назначения Службы государственной охраны Казахстана прошел ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих срочной воинской службы осеннего призыва 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие президентского полка "Айбын" принимали присягу у монумента "Отан қорғаушылар" в городе Астана. Аналогичный церемониал президентского полка "Батыр" прошел в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

Срочники СГО РК отобраны из всех регионов и городов республиканского значения. До принятия присяги они прошли курс подготовки нового пополнения на полевых учебных центрах воинских частей.

Ритуал приведения к Военной присяге является одной из важнейших воинских традиций. Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину, безупречно выполнять обязанности воинской службы, добросовестно изучать военное дело, умело применять и беречь вверенное оружие и технику.

После принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к выполнению задач, выполняемых личным составом сил особого назначения СГО РК, в частности, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба РК, сопровождение протокольных мероприятий с участием главы государства, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, а в дальнейшем стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

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