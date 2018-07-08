907 млн тенге выделили на реконструкцию школ в Семее

За 69 миллионов тенге отремонтируют кабинеты.

На реконструкцию школ в Семее в этом году выделили в два раза больше средств, чем в прошлом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

907 миллионов тенге предусмотрены на капитальный и средний ремонт 67 учебных заведений. Рабочие восстановят кровлю, систему канализации и отопления. За 69 миллионов тенге отремонтируют кабинеты.

Наталия Фесенко, руководитель отдела образования г.Семея:

- Выделялись деньги по запросу директоров. У кого-то более новая школа, им требовалось только 500 тысяч, а кому-то нужно было 3 миллиона для того, чтобы привести кабинеты в порядок. Началась поставка оборудования. У нас в этом году в приоритете, как всегда, кровли.

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