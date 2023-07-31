В ЗКО выделили 372,6 млн тенге на подготовку к школе детей из социально уязвимых семей

В ЗКО из фонда всеобуча выделено 372,6 миллиона тенге на подготовку к школе детей из социально уязвимых семей, сообщает Zakon.kz.

По информации областного управления образования, в этом году из фонда всеобуча на приобретение канцтоваров, школьной формы, спортивной одежды, обуви предусмотрено 372,6 млн тенге. В рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, начиная с 2019 года, благотворительная акция "Дорога в школу" переведена в круглогодичный формат.

В текущем году акция проходит под девизом: "Твори добро". Ее главная цель – оказание материальной поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года и предупреждения неявки детей в школу по социальным причинам.

В рамках акции проводится активная работа по привлечению спонсоров, социальных партнеров, государственных структур к оказанию благотворительной помощи. Организована работа "горячих линий", телефонов "доверия" для оперативного реагирования на обращения граждан.



"Желающие оказать помощь детям в подготовке к школе могут обратиться в отдел образования по месту жительства или непосредственно в организацию образования. В каждой школе составлены списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. С 2020 года на портале "www.atamekenim.kz" общественного фонда "Атамекен" действует платформа "Мектепке жол", где нуждающиеся в помощи родители могут оставить свои заявки", – рассказала заместитель руководителя Управления образования ЗКО Луара Батыргалиева.

Она отметила, что спонсоры и меценаты могут оказывать помощь через данный портал, переводя средства онлайн.

"В 2022 году в рамках акции по поддержке семей, нуждающихся в помощи, оказана материальная помощь 8323 детям из фонда всеобуча. Всего на оказание материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей выделено 307 млн тенге. 2338 учащимся из малообеспеченных семей на покупку школьной формы и школьных принадлежностей было выделено 57,2 млн тенге. 7388 учащимся на общую сумму 220 млн тенге оказана денежная помощь в размере 37 389 тенге путем перечисления на карт-счета родителей. Также по области оказана помощь 10 813 учащимся, в том числе, за счет бюджетных средств 4419 детям и за счет спонсорской помощи 6934 детям". Луара Батыргалиева

В настоящее время в рамках акции "Дорога в школу" продолжается подача обращений от родителей на портале Atamekenim.kz. Мероприятия по оказанию материальной поддержки нуждающимся семьям в подготовке детей к школе будут продолжаться в течение всего года.