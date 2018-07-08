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Спасатели рассказали, когда продолжат эвакуировать детей из тайской пещеры

Четверо из 12 подростков уже выведены на поверхность.

Фото : © REUTERS / Soe Zeya Tun8 июля 2018, 20:54

Эвакуация остающихся в затопленной пещере в Таиланде школьников и их тренера продолжится через 10, максимум 20 часов, заявил в пресс-центре спасательной операции ее руководитель Наронгсак Осоттханакон. Об этом пишет РИА Новости.

"Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации", — сказал он.

Ранее Осоттханакон сообщил о том, что четверо из 12 подростков уже выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.


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