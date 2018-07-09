В Казахстане только за выходные утонули 20 человек

КЧС МВД РК бьет тревогу.

Из-за купания в не предназначенных для этого местах и несоблюдения правил безопасности на воде в Казахстане за истекшие выходные утонуло 20 человек. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Случаи гибели в непредназначенных для купания местах произошли в Восточно-Казахстанской (5 человек), Кызылординской (3 человека), Карагандинской (3 человека), СКО (2 человека), Алматинской (1), Костанайской (1), Акмолинской (2), Западно-Казахстанской (1) областях, в Астане (1) и Алматы (1).

Комитет по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах, а также о недопустимости купания в местах, непредназначенных для этого.

Просим ознакомиться с правилами безопасности на водоемах, изложенных во всех подробностях на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Необходимо отметить, что зачастую граждане не обращают внимания на рекомендации спасателей.

Так, примечателен субботний случай в г. Костанае, где спасатели во время рейдовых мероприятий предупредили граждан об опасности купания в не предназначенном для этого месте. Эти граждане могли утонуть, если бы не мужчина, который, спасая их, утонул сам.

Кроме того, если вы стали свидетелями купания в опасных и непредназначенных для этого местах, просим проявить гражданскую позицию и, возможно, предотвратить гибель сограждан.

Для спасателей сейчас проходит «сезон без выходных», регулярно проводятся рейды во время которых распространяются агитационно-профилактические мероприятия. Ежегодно спасателями обучаются плаванию порядка 5 тысяч детей, в предканикулярный период проводятся интерактивные уроки с охватом большого количества учеников.

Однако необходимо учитывать и тот факт, что в Казахстане более 50 тысяч водоемов.

Необходимо перестать безответственно относится к своим жизням и жизням своих близких, уделять внимание детскому досугу.

По любым консультационным вопросам просим обращаться в территориальные подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям.

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