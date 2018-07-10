Казахстанская вагоностроительная компания переходит на четырехсменный режим работы

Предприятие готово набрать новых сотрудников.

Предприятие, работающее в Экибастузе, получило заказ на 270 платформ и почти 2 тысячи полувагонов, передает pavlodarnews.kz.

Сегодня Казахстанская вагоностроительная компания, которая в свое время простаивала без заказов, работает в полную силу. Предприятие даже готово набрать новых сотрудников.

- Сейчас мы работаем в две смены, но уже нужно выходить на четыре, - говорит заместитель генерального директора по производству Берикбай Амиржанов. – Для этого не хватает около 120-130 человек. Когда штат будет полностью укомплектован, предприятие будет работать круглосуточно.

Напомним, в 2015 году из-за кризиса в экономике вагоностроительная компания лишилась основного заказчика и практически заморозила производство на два года. Сейчас предприятие набирает прежние обороты - только с начала этого года в Экибастузе выпустили 505 полувагонов.

- В этом году мы получили заказ на 2258 полувагонов и платформ, - говорит заместитель генерального директора компании. - Для АО «БРК-Лизинг» мы должны произвести 1000 полувагонов, еще 988 - для АО «Казтемиртранс». Для AO «KTZ EXPRESS» соберем 270 универсальных платформ.

Сырье и комплектующие, а это 200 тысяч тонн металла в год, экибастузцы в основном получают из России. Однако колеса используют местного производства - с «Проммашкомплекта».

- Мы собираем полувагоны для перевозки угля, щебня и руды, - говорит Берикбай Амиржанов. – Для других видов грузов, к примеру, продуктов или цемента, делаем крытые вагоны. За год сделали два таких вагона и реализовали их АО «Казтемиртранс». Еще мы собираем универсальные платформы для перевозки большегрузной техники и контейнеров. «Казтемиртранс» планирует оздоравливать парк, и за несколько лет они хотят обновить 10 тысяч вагонов.

Наталья Зинченко.

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