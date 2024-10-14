Ботсад Алматы переходит на новый режим работы
Фото: Instagram/botsadkz
Главный Ботанический сад (ГБС) Алматы 14 октября 2024 года выступил с важным обращением к жителям и гостям города. В заявлении говорится о новом графике работ, сообщает Zakon.kz.
Администрация разместила объявление на странице в Instagram.
"Уважаемые посетители Главного Ботанического сада! В связи с тем, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 10:00 до 19:00. Касса и вход – до 18:00".Администрация ГБС Алматы
Также отмечено, что с 15:00 до 15:30 у кассы технический перерыв.
"Первый понедельник каждого месяца санитарный день", – напомнили специалисты.
Несколько дней назад в пресс-службе ботсада рассказали о загадочном растении с черепашьей головой и мифологическим прошлым.
Кроме того, в ботсаду решили ответить на три часто задаваемых вопроса: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Примечательно, что ответ на все эти вопросы один.
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