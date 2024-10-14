Ботсад Алматы переходит на новый режим работы

Главный Ботанический сад (ГБС) Алматы 14 октября 2024 года выступил с важным обращением к жителям и гостям города. В заявлении говорится о новом графике работ, сообщает Zakon.kz.

Администрация разместила объявление на странице в Instagram.

"Уважаемые посетители Главного Ботанического сада! В связи с тем, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 10:00 до 19:00. Касса и вход – до 18:00". Администрация ГБС Алматы

Также отмечено, что с 15:00 до 15:30 у кассы технический перерыв.

"Первый понедельник каждого месяца санитарный день", – напомнили специалисты.

Несколько дней назад в пресс-службе ботсада рассказали о загадочном растении с черепашьей головой и мифологическим прошлым.

Кроме того, в ботсаду решили ответить на три часто задаваемых вопроса: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Примечательно, что ответ на все эти вопросы один.