Какие продукты не стоит покупать на базаре в жару

У любого продукта есть свой срок и температура хранения, их несоблюдение может привести к отравлению.

Несмотря на сорокаградусную жару, пришедшую в Казахстан, на рынках и в местах стихийной торговли на прилавках можно встретить продукты, чей срок хранения измеряется днями, а то и часами, да и то в условиях холодильника. Как правило, продавцы утверждают, что раз майонез или йогурт упакованы герметично, то ничего с ними не будет. Насколько правдиво подобное утверждение, как долго может храниться готовая пища, и какие инфекции особенно активны в жару журналисту Zakon.kz рассказал директор Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Альберт Аскаров.

Гигиена превыше всего

Как отметил врач, во время жары активизируются острые кишечные инфекции, которые в основном передаются через загрязненные руки, воду и пищевые продукты. Это могут быть гепатиты различного типа, дизентерия, сальмонеллез и ряд других кишечных инфекций. Поэтому следует соблюдать хотя бы элементарные правила эпидемиологической безопасности.

«Перед едой, особенно после посещения туалета или когда вы находитесь в пути, необходимо мыть руки с мылом. Обязательно нужно тщательно мыть фрукты и овощи, а если есть такая возможность – ополоснуть их кипятком. Пить бутилированную воду, а если вы не знаете источника ее происхождения – лучше прокипятить. Хранить все продукты следует в условиях температурного режима, который для них предназначен. Также, находясь вне дома, желательно пользоваться одноразовой посудой, и тем более не пить из многоразовых стаканчиков в местах продажи напитков на улице, ведь неизвестно, кто и как их моет, и моет ли вообще. Если очень уж хочется пить, купите себе одноразовый стаканчик, а еще лучше напиток в заводской упаковке. Само собою нужно поддерживать чистоту в доме и особенно на кухне. Хранить раздельно сырые и готовые продукты, а также использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырого мяса, рыбы и овощей, фруктов, хлеба и т.д. Ведь микроорганизмы, содержащиеся в сырых продуктах, погибающие при термической обработке, остаются вполне жизнеспособными на разделочной доске», – советует А. Аскаров.

Герметичный – не значит безопасный

Но особенную опасность для здоровья, по мнению врача, представляют продукты, продающиеся в местах стихийной торговли. Особенно готовые блюда, которые неизвестно, как и кем приготовлены, а у их продавцов вряд ли имеются документы, свидетельствующие о санитарном соответствии и безопасности продукции. Поэтому, покупая пищу с рук, нужно брать только ту, которую можно подвергнуть термической обработке. То есть, дополнительно прожарить или проварить.

Справедливости ради стоит отметить, что наши сограждане уже научились настороженно относиться к пирожкам, вареному мясу или жареной рыбе продающимся у базаров, несмотря на их дешевизну. Однако могут спокойно купить майонез или банку сметаны, выставленные на прилавок в сорокоградусную жару, так как искренне верят, что в герметичной заводской упаковке испортиться они не могут. Однако мнение это ошибочное.

«Все продукты питания имеют свой срок годности, условия и температуру хранения. Поэтому, например, майонез лучше покупать не с прилавка на рынке, а в магазине, где продукты хранятся в надлежащих условиях и, что немало важно, отслеживается их качество. Ведь, если даже незагрязненный и герметично закрытый продукт хранится в ненадлежащих условиях, (например, на жаре), то он все равно портится. А это может привести к какой-то кишечной дисфункции или отравлению. По тем же причинам не стоит покупать на рынке в жару сливочное масло, молочные и кисло-молочные, а также другие скоропортящиеся продукты. И уж тем более нельзя покупать там торты, пирожные и тому подобные лакомства с кремовой начинкой – это, можно сказать, наиболее опасный в эпидемиологическом плане продукт», – сказал специалист.

И домашняя пища имеет срок годности

По словам медика, и домашняя пища, приготовленная по всем правилам, может храниться не столь долго, как думают многие. Как правило, отправляясь в дорогу люди, запасаются снедью на все время пути, даже не думая о том, что это может привести к отравлению. И, тем не менее, это так.

«Если взять, например, в дорогу приготовленную дома вареную курицу или мясо, то желательно употребить их в первые часы. Потому что даже приготовленная дома пища довольно быстро портится в условиях жары. А вообще в дорогу желательно брать овощи, фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, заводские консервы, мясные и рыбные изделия, выполненные в вакуумной герметичной упаковке. Только следует помнить, что после открытия их опять же нужно употребить в пищу как можно быстрее. А для питья лучше опять же брать бутилированную воду. Да и вообще сейчас, насколько мне известно, даже самый дальний маршрут на поезде занимает чуть больше двух суток, поэтому, я думаю, не стоит сильно запасаться едой и подвергать себя опасности. Также ни в коем случае не следует покупать пищу на железнодорожных станциях. Я далеко не уверен, что у таких продавцов есть сертификаты соответствия на продукцию, санитарные книжки, да и вообще кто-то отслеживает состояние их здоровья», – отметил А. Аскаров.

К слову, во время жары весьма популярны блюда с использованием сырых или полусырых яиц. Доморощенные кулинары не подвергают их должной термической обработке, считая, что фабричные яйца и так уже проверены на безопасность. Однако, по мнению врача-эпидемиолога, делать этого не рекомендуется. Яйца, даже проверенные на эпидемиологическую безопасность, могут быть обсеменены возбудителем болезни во время пути или во время хранения. А потому лучше употреблять их в жареном или хорошо отваренном виде, то есть подвергать серьезной термической обработке.

Краткий итог

И так, что следует делать, чтобы обезопасить себя от кишечных инфекций.

В первую очередь мыть руки с мылом после посещения туалета, особенно в пути.

Пить бутилированную воду, а если вы не знаете источника ее происхождения – лучше прокипятить.

Тщательно мыть ягоды, фрукты и овощи.

Не покупать продукты в местах стихийной торговли, не питаться в сомнительных заведениях общепита и запасаться снедью в больших магазинах, где продукты проверяются на срок годности и хранятся в подобающих условиях.

Хранить все продукты в условиях температурного режима, который для них предназначен.

Стараться вне дома пользоваться одноразовой посудой и не пить из многоразовых стаканчиков в местах продажи напитков на улице.

Поддерживать чистоту в доме и особенно на кухне.

Хранить раздельно сырые и готовые продукты, а также использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырого мяса, рыбы и овощей, фруктов, хлеба и т.д.

Не использовать в пищу сырые или полусырые яйца и подвергать их должной термической обработке.

Владимир Демидов

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