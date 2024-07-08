Какие продукты нельзя употреблять в жару

В жаркую погоду важно выбирать продукты, которые помогут поддерживать питьевой режим, поскольку именно летом из-за высокой температуры у человека снижается работоспособность и возникает обезвоживание. От каких продуктов следует отказаться в жаркие дни, рассказывает Zakon.kz.

Летом особенно полезно употреблять продукты, богатые водой. Это свежие фрукты (арбуз, дыня, ягоды), овощи (огурцы, помидоры), зелень (салаты, шпинат), а также нежирные молочные продукты (кефир, йогурт). Такое меню в рационе питания помогает уменьшить риск обезвоживания.

Список продуктов, которых следует избегать в жару

Алкоголь стимулирует почки к выведению дополнительного количества воды из организма. К тому же употребление алкоголя может снизить способность организма правильно регулировать температуру. Это влияет на центральную нервную систему, может усилить утомляемость и уменьшить физическую и когнитивную способность адаптироваться к жаре. При употреблении алкоголя существует больший риск теплового удара или других тепловых заболеваний, так как он может маскировать первые признаки обезвоживания и перегрева.

Кофе увеличивает чувство нервозности, беспокойства и возбуждения в условиях жары, когда организм уже находится под стрессом из-за высоких температур. Также употребление этого напитка может усугубить обезвоживание. При этом умеренное употребление кофе может быть безопасным для большинства людей в обычные дни, но в жаркую погоду рекомендуется предпочитать напитки с большим содержанием воды, свежие фруктовые или овощные соки, негазированные напитки и травяные чаи. Это поможет поддерживать нормальный уровень гидратации и комфорт в жаркие дни.

Энергетики и газированные напитки содержат высокий уровень сахара. При их употреблении в больших количествах есть риск повысить уровень глюкозы в крови, что не всегда желательно в жару из-за риска гипергликемии и общего дискомфорта. А другие стимуляторы в энергетических напитках могут воздействовать на центральную нервную систему и терморегуляцию организма. В жару это может мешать организму поддерживать нормальную температуру. Употребление газированных напитков, особенно в сочетании с физической активностью на открытом воздухе, может увеличить риск перегрева и теплового удара.

Десерты тяжело усваиваются, особенно если содержат много жиров или тяжелых ингредиентов. В жаркую погоду пища, которая требует большого количества энергии для переваривания, может вызвать утомляемость. Также некоторые десерты, особенно те, которые содержат много сахара или соли, могут способствовать обезвоживанию. К тому же высокое потребление сахара может приводить к колебаниям уровня глюкозы в крови, что отрицательно сказывается на настроении и качестве сна. В жару хороший сон и психологическое благополучие особенно важны для поддержания общего здоровья.

Жирная пища может повысить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В жаркую погоду органы уже работают на пределе, поэтому добавление такого рода нагрузки может быть особенно вредным. В жаркую погоду рекомендуется предпочитать легкую пищу, богатую водой, витаминами и минералами.

Вместо сладких напитков специалисты советуют выбирать освежающие продукты и лимонады, богатые водой и питательными веществами. Фрукты, овощи, зелень, нежирные белки помогут обеспечить необходимые питательные вещества и снизить риск различных заболеваний, связанных с жарой. Помните также об умеренном потреблении жидкости, в особенности воды, в течение дня. Это поможет поддерживать оптимальный уровень воды в организме и быстро адаптироваться к жаре.