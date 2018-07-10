Акишев: Уже выданы первые займы по «7-20-25»

Программа предполагает выдачу ипотечных займов в национальной валюте по ставке 7% сроком на 25 лет.

Глава Национального банка РК Данияр Акишев рассказал на заседании правительства РК о том, как прошла неделя с момента запуска новой ипотечной программы «7-20-25», передает корреспондент Zakon.kz.

«В начале июля начала работать ипотечная программа «7-20-25». Итогом работы Нацбанка стало принятие необходимых законодательных поправок и создания специальной организации «Баспана». Программа предполагает выдачу ипотечных займов в национальной валюте по ставке 7%, с первоначальным взносом в 20% от стоимости жилья, сроком на 25 лет», - пояснил Д. Акишев.

По его словам, принятая программа не требует целевого госфинансирования и осуществляется за счет привлечения долгосрочных ресурсов на фондовом рынке.

«В рамках программы уже выданы первые займы», - сообщил он.

В то же время премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев спросил, сколько на данный момент уже выдано кредитов.

«Дополнительную информацию нам банки предоставят, затем мы вам предоставим информацию. Сейчас нет никакой информации. Всего одна неделя прошла», - пояснил председатель финрегулятора.

«Хорошо, в первое время вы должны давать информацию СМИ, потому что все наблюдают за тем, насколько реализуется данная программа», - отметил глава Кабмина.

Д. Акишев пообещал предоставить всю информацию.

Ксения Давыдова, Астана

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