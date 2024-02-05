Сколько займов выдали казахстанцам по программе "7-20-25"

Национальный банк Казахстана сегодня, 5 февраля 2024 года, предоставил отчет по программе ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 1 февраля 2024 года выдано 71 952 займа на сумму 978,4 млрд тенге.

По данным Нацбанка, больше всего займов по программе выдано в столице и двух крупнейших мегаполисах республики:

Астана – 25 925 займов на 408,5 млрд тенге;

Алматы – 14 542 займов на 225,9 млрд тенге;

Шымкент – 5374 займов на 66,7 млрд тенге.

Фото: nationalbank.kz

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана определил бюджет для программы "7-20-25" на 2024 год. Соответствующее постановление монетарный регулятор принял 25 декабря 2023 года.