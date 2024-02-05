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Сколько займов выдали казахстанцам по программе "7-20-25"

Программа "7-20-25": более 80 тысяч займов выдано казахстанцам Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана сегодня, 5 февраля 2024 года, предоставил отчет по программе ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 1 февраля 2024 года выдано 71 952 займа на сумму 978,4 млрд тенге.

По данным Нацбанка, больше всего займов по программе выдано в столице и двух крупнейших мегаполисах республики:

  • Астана – 25 925 займов на 408,5 млрд тенге;
  • Алматы – 14 542 займов на 225,9 млрд тенге;
  • Шымкент – 5374 займов на 66,7 млрд тенге.
программа 7-20-25: более 80 тысяч займов выдано казахстанцам

Фото: nationalbank.kz

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана определил бюджет для программы "7-20-25" на 2024 год. Соответствующее постановление монетарный регулятор принял 25 декабря 2023 года.

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