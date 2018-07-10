В Иране арестовали девушку за танец, выложенный в Instagram

Иранские власти предъявили девушке обвинение в том, что она выкладывала в своем профиле в соцсетях видео и фото, где она без хиджаба.

Восемнадцатилетнюю гимнастку из Ирана Маэдэ Ходжабри арестовали за выложенную в Instagram видеозапись танца, сообщает Sputnik Казахстан.

Иранские власти предъявили девушке обвинение в том, что она выкладывала в своем профиле в соцсетях видео и фото, где она без хиджаба. Кроме того, ее современный чувственный танец они посчитали нарушением принятых в исламской республике этических норм. Также ее "правонарушение" усугубляется тем, что она якобы призывала других подражать ей.

Сама девушка отрицает все обвинения. На профиль юной танцовщицы в Instagram подписаны более 70 тысяч пользователей, и, благодаря ее аресту, их количество стало стремительно расти.

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