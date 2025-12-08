Без хиджаба: в Иране арестовали организаторов марафона

Власти Ирана арестовали организаторов марафона из-за того, что его участницы бежали без хиджабов, сообщает Zakon.kz.

Две тыс. женщин и три тыс. мужчин приняли участие в марафоне на острове Киш у южного побережья Ирана в минувшую пятницу. Некоторые из участниц, одетые в красные футболки, не носили хиджабы или другие головные уборы.

На кадрах, опубликованных иранской журналисткой Масих Алинеджад, видно большое количество женщин без хиджабов. По ее словам, организаторы пытались остановить марафон, но у них ничего не вышло.

Iran’s Athletics Federation tried to stop the marathon because women refused to wear hijab, and failed.

5,000 runners on Kish Island said "No" to forced veiling.

To Western media: this isn’t reform.

Khamenei just ordered a harsher crackdown, yet women keep resisting.

As one woman… pic.twitter.com/2cN531edrg — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 5, 2025

Многие сторонники перемен в Иране с энтузиазмом приветствовали этот марафон как еще одно доказательство того, что иранские женщины отвергают ограничения, налагаемые властями на то, как они могут одеваться. Но иранские власти отреагировали на это как на недопустимый вызов существующему положению вещей. После появления фото и видео местные власти арестовали двоих организаторов мероприятия.

