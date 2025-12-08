#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Без хиджаба: в Иране арестовали организаторов марафона

Марафон в Иране с женщинами без хиджабов, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 06:23 Фото: X/AlinejadMasih
Власти Ирана арестовали организаторов марафона из-за того, что его участницы бежали без хиджабов, сообщает Zakon.kz.

Две тыс. женщин и три тыс. мужчин приняли участие в марафоне на острове Киш у южного побережья Ирана в минувшую пятницу. Некоторые из участниц, одетые в красные футболки, не носили хиджабы или другие головные уборы.

На кадрах, опубликованных иранской журналисткой Масих Алинеджад, видно большое количество женщин без хиджабов. По ее словам, организаторы пытались остановить марафон, но у них ничего не вышло.

Многие сторонники перемен в Иране с энтузиазмом приветствовали этот марафон как еще одно доказательство того, что иранские женщины отвергают ограничения, налагаемые властями на то, как они могут одеваться. Но иранские власти отреагировали на это как на недопустимый вызов существующему положению вещей. После появления фото и видео местные власти арестовали двоих организаторов мероприятия.

В этот же день на рождественском празднике во Франции в толпу влетела машина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Иране начнут лечить женщин-противниц хиджаба
08:22, 16 ноября 2024
В Иране начнут лечить женщин-противниц хиджаба
В Иране арестовано более 100 человек по подозрению в отравлении школьниц
15:37, 12 марта 2023
В Иране арестовано более 100 человек по подозрению в отравлении школьниц
Иранскую спортсменку арестовали за акробатические трюки без хиджаба
05:40, 12 ноября 2025
Иранскую спортсменку арестовали за акробатические трюки без хиджаба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: