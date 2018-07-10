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В Алматы суд оправдал мужчину, которого юная родственница обвинила в изнасиловании

Изучив представленные по делу доказательства, выслушав свидетелей, доводы сторон, суд пришел к выводу о невиновности подсудимого.

Фото : prokopevsk.bezformata.ru10 июля 2018, 16:20

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы оправдал мужчину, которого юная родственница обвинила в изнасиловании, передает Zakon.kz.

Сегодня, 10 июля в уголовном суде Алматы судьей Ерланом Болатовым был оглашен приговор по делу мужчины, которого в сентябре 2017 года 13-летняя родственница обвинила в изнасиловании. На следующий день после подачи заявления девочка призналась, что оговорила мужа своей сестры, однако дело дошло до суда, и гособвинение на прениях запросило 15 лет лишения свободы для подсудимого.

Как отмечали его родные, в суде девочка еще раз заявила, что оговорила родственника. А, за исключением первой государственной экспертизы, остальные показали, что никакого насилия над ней не было и она еще девственница.

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Изучив представленные по делу доказательства, выслушав свидетелей, доводы сторон, суд пришел к выводу о невиновности подсудимого. Мужчина был оправдан по вмененной ему ст.121 ч.4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего) в связи с отсутствием состава преступления. Находившийся почти 10 месяцев под арестом мужчина выйдет на свободу.

Ирина Капитанова


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