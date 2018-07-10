В Актобе задержан убийца из Узбекистана

Преступник был задержан при попытке пересечь казахстанско-российскую госграницу.

Актюбинске полицейские задержали гражданина Республики Узбекистан находившегося в межгосударственном розыске за убийство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в полицейском ведомстве, особо тяжкое преступление было совершено 3 июля в селе Шункор Ферганской области Республики Узбекистан. 28-летний местный житель умышленно лишил жизни 30-летнего соотечественника и скрылся за пределы республики.

«По полученной информации от узбекских коллег, сотрудники УКП ДВД Актюбинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемого при попытке пересечь государственную границу РК в направлении РФ через КПП «Жайсан-авто». До решения вопроса о выдаче разыскиваемого, согласно Минской конвенции 1993 года, задержанный водворен в СИЗО г. Актобе», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!