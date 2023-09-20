Сжигал и закапывал трупы: жестокого убийцу из России задержали в Актобе

Опасного преступника из России, который совершил тройное убийство и 24 года скрывался от правосудия, задержали оперативники в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 20 сентября, сотрудники Управления криминальной полиции задержали 56-летнего гражданина РФ. Мужчина 24 года находился в розыске за совершение тройного убийства и разбойного нападения.

"Осенью 1999 года в Оренбурге он по предварительному сговору с тремя лицами (ранее задержанными и осужденными), желая получить деньги, совершил разбойное нападение и убийство трех граждан, трупы которых они сожгли и закопали", – сообщили в ДП Актюбинской области.

Задержанного отправили в СИЗО. Сейчас решают вопрос о его экстрадиции в РФ.

В мае сообщалось, что полицейские задержали казахстанца, находившегося в международном розыске 15 лет.