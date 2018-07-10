"Случилось чудо". Гоген Солнцев и жена-пенсионерка показали ребёнка

Многие пользователи Сети заподозрили, что на обнародованной фотографии не ребёнок, а кукла.

Шоумен Гоген Солнцев обнародовал в своём аккаунте в "Инстаграме" фотографию со своей супругой-пенсионеркой Екатериной Терешкович и младенцем в коляске. На снимок обратили внимание Дни.ру. На кадрах отмечается, что супружеская пара находится в детском магазине.

— Признаюсь, что случилось чудо! Катюша сделала мне невероятный подарок. Я думаю, вы порадуетесь за нас! Но нужно немного подождать, — сказал Солнцев.

Он добавил, что более подробная информация будет обнародована в одном из эфиров на федеральном канале.

Мнение пользователи "Инстаграма" разделилось: одни порадовались за пару, другие обругали, третьи вовсе сочли, что в коляске не ребёнок, а кукла.

— Катюша купила тебе пупса в "Детском мире"??? — говорит пользователь Сети.

— Примите поздравления! Как здорово! Теперь, когда есть дитячко, станете и вы наконец полностью счастливы, — отметил второй.

— Катерина милая женщина, но всё остальное сплошное враньё, — высказался третий.

32-летний Солнцев расписался с Терешкович в апреле этого года, а познакомились они около четырёх лет назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!