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Космонавт показал Солнце

Космонавт показал Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:12 Фото: unsplash
В социальных сетях 3 мая 2024 года появилось видео Солнца, снятое с борта Международной космической станции (МКС). Пользователи Сети остались в восторге от увиденного, назвав кадры сказочными и очень красивыми, сообщает Zakon.kz.

Автором "солнечного" ролика оказался бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев. Он поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, знают ли они, что сегодня отмечается Всемирный день Солнца.

"В честь этого праздника, призванного привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии, а также напомнить, что Солнце жизненно важно для всей жизни на Земле, для вас видеоподарок!" – написал космонавт под публикацией.

Фолловеры Артемьева назвали кадры сказочными и очень красивыми:

  • "Уау".
  • "Сказочно".
  • "Очень красиво".
  • "Наше солнышко".
  • "Это красиво! Каждый день – это новое начало..."
  • "Прекрасное солнце! Как его не хватает в Москве".

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Ранее Олег Артемьев показал захватывающие кадры Земли. Космонавт уточнил, что снимки сделаны с борта Международной космической станции.

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