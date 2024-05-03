Космонавт показал Солнце

В социальных сетях 3 мая 2024 года появилось видео Солнца, снятое с борта Международной космической станции (МКС). Пользователи Сети остались в восторге от увиденного, назвав кадры сказочными и очень красивыми, сообщает Zakon.kz.

Автором "солнечного" ролика оказался бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев. Он поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, знают ли они, что сегодня отмечается Всемирный день Солнца.

"В честь этого праздника, призванного привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии, а также напомнить, что Солнце жизненно важно для всей жизни на Земле, для вас видеоподарок!" – написал космонавт под публикацией.

Фолловеры Артемьева назвали кадры сказочными и очень красивыми:

"Уау".

"Сказочно".

"Очень красиво".

"Наше солнышко".

"Это красиво! Каждый день – это новое начало..."

"Прекрасное солнце! Как его не хватает в Москве".

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