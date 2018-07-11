Назначен новый руководитель ДГД по Туркестанской области

Им стал Алибек Тилегенов, работавший ранее руководителем Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Приказом министра финансов РК от 10 июля 2018 года Алибек Тилегенов назначен руководителем Департамента государственных доходов по Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Тилегенов Алибек Балыкбаевич родился 11 августа 1961 года в Мактааральском районе Чимкентской области КазССР. В 1983 году обучался в Казахском сельскохозяйственном институте Ордена трудового Красного Знамени по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», а 1996 году окончил Национальную высшую школу государственного Управления при Президенте РК по специальности «Государственное управление». Кроме того, в 2004 году окончил Кызылординский Государственный Университет имени Коркыт Ата по специальности Правоведение.

Трудовой стаж начал с работы бухгалтером отделения «Трудовосток» совхоза Коммунизм Мактааральского района Южно-Казахстанской области (1983); работал экономистом, старшим экономистом в различных организациях.

Затем заместителем начальника управления налогового законодательства государственной налоговой инспекции Минфина РК, начальником управления инспектирования и контроля исполнения Департамента Министерства государственных доходов РК, заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, председателем Налогового комитета по Кызылординской области (1996-2005); экспертом департамента финансово-экономической службы АО «КазМунайГаз-Консалтинг», советником президента АО «КазМунайГаз-Консалтинг», финансовым директором ТОО «Словказстрой-А», директором ТОО «Top KZ», начальником отдела по налоговым вопросам ТОО «Казахтуркмунай», директором корпоративного фонда «Байтерек» (2005-2009); заместителем начальника Налогового департамента по Жамбылской области, начальником Налогового Управления по городу Шымкент (2009-2011); руководителем налогового департамента по Кызылординской области (12.2011-11.2014); руководителем Департамента государственных доходов по Мангистауской области (с 11.2014-07.2018).

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