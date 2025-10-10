Нового руководителя назначили в ДГД по Алматинской области
Ануарбеков в 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", в 2003 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Юрист".
Трудовую деятельность начал с 1998 года в налоговых органах г. Алматы.
Работал налоговым инспектором, главным специалистом, руководителем отделов и управления, заместителем руководителя районных управлений, руководителем районного управления, заместителем руководителя ДГД Жамбылской, Костанайской области и по городу Алматы, руководителем управления Комитета государственных доходов, руководителем ДГД по Акмолинской области.
С июля 2022 года являлся руководителем Департамента государственных доходов по г. Астане.
Отметим, что в мае в двух областях Казахстана были назначены новые руководители ДГД.