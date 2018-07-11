Талдыкорганца, угрожавшего поджечь сына, поместили в психиатрическую больницу

Ведется досудебное расследование.

41-летнего жителя Талдыкоргана, который накануне взял в заложники своего 5-летнего сына и угрожал поджечь его, поместили в специализированное медицинское учреждение, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, по данному факту проводится досудебное расследование по ст.115 УК РК - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью.

Мужчину поместили в психиатрическую больницу.

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Появились подробности о задержании талдыкорганца, взявшего сына в заложники

10 июля в Талдыкоргане 41-летний мужчина, взяв в заложники своего 5-летнего сына, облил его легко-воспламеняющейся жидкостью и, не выдвигая никаких требований, угрожал поджечь ребёнка, если кто-либо попытается проникнуть в квартиру. Переговоры к положительному результату не привели, в связи с чем спецподразделением полиции было принято решение о штурме. Полицейские освободили ребёнка, не получившего никаких повреждений.

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