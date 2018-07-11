Назарбаев рассказал, как из курорта в Боровом сделают "казахстанскую Швейцарию"

Президент рассказал, когда Боровое начнет приносить людям радость.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился планами, как курорт в Боровом сделают привлекательной туристической зоной для инвесторов, передает Zakon.kz.

Глава государства признался, что сегодня особое внимание уделяется популяризации достоинств и природных зон Казахстана.

"Наши казахстанцы побывали на всех курортах мира. Купались в море, океане, выдели разные курортные зоны, одним словом видели все. И я есть среди своих соотечественников. А сейчас я уверен, что весь народ хочет показать своим детям Казахстан. Показать насколько прекрасна наша страна. Поэтому государство сейчас уделяет огромное внимание этому. Это во-первых, а во-вторых, это считается экономический выгодной отраслью", - сказал Назарбаев на открытии лыжных трамплинов Щучинске.

По словам президента, для реализации планов необходимо привлечь инвестиции, для которых необходимо подготовить хорошие условия. Для этого необходимо развить внутреннюю инфраструктуру, обеспечив все объекты на территории курорта электричеством, теплом и канализацией. Кроме того, президент поручил проработать вопросы с сервисным обслуживанием отдыхающих. Назарбаев подчеркнул, что необходимо обучать молодежь необходимым навыкам.

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"И еще хотел бы отметить, вот мы строим гостиницы и зоны отдыха, а кто же там работает? Нужно поднять вопрос сервиса. Уровень сервиса и персонала всегда очень важен. Мы должны обучить этому молодёжь, должны дать им должное образование. Курорт Боровое тогда заработает и будет приносить людям радость. Места отдыха предоставят прибыль государство от приезжающих туристов. И это не единственное место в нашей стране, которое могло бы заинтересовать туристов", - добавил президент.

Как отметил Назарбаев, все работы должны быть сделаны с помощью государственной поддержки. При этом зарубежным инвесторам будут предоставлены льготы и преференции.

"Теперь нужно работать не покладая рук. Сейчас, по моей инициативе, приняли программу на 5 лет до 2023 года, чтобы осуществить поставленные задачи правительство и акимы области получили должные указания. Все работы мы должны выполнить качественно и в срок. (...) Я считаю, что необходимые условия есть. В Боровом нужно сделать и усовершенствовать внутреннюю инфраструктуру, главное - сделать дорогу. Внешне все вроде бы неплохо, отремонтировали большую автодорогу, скоростную. Прямую с Астаны в Боровое. Построили железнодорожную дорогу, отремонтировали аэропорт в Кокшетау. Теперь нужно внести такую же инфраструктуру внутри. Если во все объекты мы проведем воду, протянем электричество, протянем тепло и оборудуем канализацией, тогда придут инвесторы", - заключил он.

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