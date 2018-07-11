Президент назвал ТОП-10 курортов Казахстана

Мало кто знает, в нашей стране даже иностранцы говорили, что наш Чарынский каньон больше, чем великий каньон в Северной Америке – Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев назвал ТОП-10 курортных зон Казахстана, которые необходимо развивать в первую очередь. Остальные, по его мнению, должны войти в программу правительства. Об этом он сказал во время открытия международной лыжной базы «Бурабай» в городе Щучинск, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что курорт Боровое может зарабатывать, приносить людям радость и прибыль государству от отдыхающих.

"Курорт "Боровое" рядом с Астаной и является приоритетным, потому что есть возможность развиваться, и есть, что делать здесь. Но это не единственное место в нашей стране, которым мы будем заниматься", - сказал президент.

Второе место в Щучинско-Боровской курортной зоне, вошедшее в ТОП-10 - Имантауско-Шалкарская курортная зона. Также для развития была определена Баянаульская зона в Павлодарской области и город Туркестан.

"Туркестан - это особая тема. Будем застраивать город Туркестан и очень быстро развивать. Там придется сделать хороший туристический центр, он уже есть сейчас, 100 тысяч туристов уже прибывает. Если мы построим необходимую инфраструктуру- это количество можно удвоить", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В Алматинской области правительство будет продолжать развитие горнолыжного туризма. Помимо этого, президент обратил внимание на туристический потенциал Чарынского каньона.

"Мало кто знает, в нашей стране даже иностранцы говорили, что наш Чарынский каньон больше чем великий каньон в Северной Америке, кто там был неизгладимые впечатления получают, поэтому это очень мощное развитие должно получить", - отметил глава государства.

Уникальными курортными зонами Назарбаев назвал озеро Алаколь и Балхашское и Каспийское побережье.

"Мы только-только приступили. В Алаколь подошла автомобильная дорога, железная дорога, и в Учарале надо развивать аэропорт, чтобы люди могли прибывать. Алакольское море, я так его называю, работает в режиме пляжного купания 95 дней в году. Назовите мне, какой курорт столько работает в купальный сезон, даже в Турции столько не работает. И Каспийское побережье - это особый случай, особенно надо работать", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

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