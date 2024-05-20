Названы топ-4 курорта Казахстана
Фото: unsplash
В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19 казахстанских курортных зонах, превысило более 3,8 млн человек. При этом данный показатель вырос на 311 тыс. человек в сравнение с годом ранее. Об этом рассказали в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.
Благодаря этому, как подчеркнули в ведомстве, гостиницы при курортах Казахстана заработали более 130 млрд тенге.
"Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия, его посетило более 2,3 млн человек. Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. человек), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. человек) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь Абайской области (205,8 тыс. человек)", – говорится в сообщении, распространенном 20 мая 2024 года.
Как отметил председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев, с каждым годом число туристов, отдыхающих на отечественных курортах, уверенно растет.
"Этот положительный тренд свидетельствует о привлекательности наших курортных зон и усилении интереса к туристическому потенциалу Казахстана. Наша цель – дальнейшее совершенствование условий для приема туристов, чтобы каждый гость почувствовал тепло и гостеприимство нашей страны".Нуртас Карипбаев
14 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане хотят внедрить новую визу для иностранцев. Подробнее об этом по ссылке.
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