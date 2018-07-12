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Начато досудебное расследование по факту избиения беременной в Актау

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото : lada.kz12 июля 2018, 14:50

Досудебное расследование ведется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили "Лада" в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По словам Улжан Хайдаровой, ее избили три девушки, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ) с травмами головы и живота.


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