Начато досудебное расследование по факту избиения беременной в Актау

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Досудебное расследование ведется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили "Лада" в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По словам Улжан Хайдаровой, ее избили три девушки, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Мангистауской областной больницы (МОБ) с травмами головы и живота.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!