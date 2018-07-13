Названа причина появление факела над Атырауским НПЗ

На производственную деятельность сброс не повлиял.

В Атырауском НПЗ объяснил причину появления огненного факела, передает Zakon.kz.





«12 июля в 15:25 на установке каталитического крекинга на ТОО «АНПЗ» в рамках пуско-наладочных работ произведен контролируемый сброс топливного газа на факел. В 17:12 сброс был прекращен. Все установки работают в нормальном технологическом режиме. На производственную деятельность сброс не повлиял», - говорится в сообщении Атырауского НПЗ в Facebook.

Напомним, накануне над Атырауским НПЗ появился огненный факел. По предварительной информации, произошла поломка одного из компрессоров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!