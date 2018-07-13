Названа причина появление факела над Атырауским НПЗ
На производственную деятельность сброс не повлиял.
Фото : соцсети13 июля 2018, 06:20
В Атырауском НПЗ объяснил причину появления огненного факела, передает Zakon.kz.
«12 июля в 15:25 на установке каталитического крекинга на ТОО «АНПЗ» в рамках пуско-наладочных работ произведен контролируемый сброс топливного газа на факел. В 17:12 сброс был прекращен. Все установки работают в нормальном технологическом режиме. На производственную деятельность сброс не повлиял», - говорится в сообщении Атырауского НПЗ в Facebook.
Напомним, накануне над Атырауским НПЗ появился огненный факел. По предварительной информации, произошла поломка одного из компрессоров.
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