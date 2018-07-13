Почему на проспекте Абая в Алматы снимают асфальт

Реконструкция Абая завершится к сентябрю, модернизация старого центра до 2020 года.

На проспекте Абая от Достык до Весновки снимают 6 километров, казалось бы, хорошего асфальтного покрытия. Выяснилось, что дело в реконструкции арычной сети. В Управлении архитектуры пояснили ситуацию, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

«Этот асфальт мы устраняем, так как нужно создать проницаемую поверхность. Ведь когда идет дождь, вода начинает уходить в разные стороны: на дорогу, на тротуар и образуются целые реки. Кроме того, из-за такого асфальта начинают страдать деревья: корни не подпитываются и дерево засыхает. Решить эту проблему нам поможет брусчатка», - говорит заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов.

При этом, на велодорожках асфальт останется: ехать по брусчатке неудобно. Ширина будет прежняя – 1,5 метра для двухколесного транспорта и 3-3,5 метра для тротуара. «Все новое - хорошо забытое старое», - таким принципом руководствовались специалисты при реконструкции главного городского арыка.

Скамейки вдоль арыка будут разные, но в едином стиле. Вдоль всего проспекта дендрологи высадят новые деревья. Преимущественно яблони. Абая будет цвести с весны до поздней осени. Учли и пожелания жителей. Их собирали несколько месяцев. В проекте предусмотрены просьбы мамочек: им нужны широкие тротуары для колясок. А еще наземный пешеходный переход.

«Один надземный переход у нас есть по улице Байсеитовой - это центральная, одна из первых пешеходных улиц, которая начиналась от площади «Астана». Там вот сейчас металлические заборы стоят, разделяют Абая. Мы теперь будем планировать большую пешеходную полосу», - говорит заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства г. Алматы Алмасхан Ахметжанов.

А еще жилые дома, административные здания и учебные заведения по проспекту Абая выкрасят в разные цвета. Улица станет ярче и за счет новых фонарей. Реконструкция Абая завершится к сентябрю, модернизация старого центра до 2020 года.

Жанна Хабдулхабар, Арсен Сандыбаев, Валерий Таубалдиев

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