Прошлогодний асфальт частично провалился на проспекте Абая в Алматы

В Алматы на нескольких участках проспекта Абая появилась колея в асфальте. В акимате города прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев на очередной сессии маслихата Алматы, отвечая на вопросы депутатов.

"Как известно, в прошлом году на участке проспекта Абая от проспекта Достык до улицы Тлендиева был проведен средний ремонт с укладкой двух слоев асфальтобетонного покрытия. Однако на сегодня на обособленной полосе для общественного транспорта на шести участках протяженностью 20 метров каждый выявлена колея. На данных участках были проведены лабораторные исследования с отбором керна из асфальтобетонных слоев до основания дорожной одежды", – сообщил Сагындык Телибаев.

По словам руководителя управления, по результатам отбора зафиксирован разлом по середине кернов, что говорит о слабом слое из старого асфальтобетона с очень низкой прочностью. Это свидетельствует о том, что причиной возникновения колеи является непрочный слой основания из старого асфальтобетона на глубине от 15 до 30 см, который сформировался исторически в результате ремонта за многие прошлые периоды.

"В целях устранения дефектов уже вечером 29 августа подрядная организация за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств начнет фрезеровку участков с колеей и затем уложит три слоя асфальтобетона", – рассказал руководитель УГМ.

Он добавил, что в целом для контроля качества на всех ремонтируемых дорогах привлекаются службы технического и авторского надзоров. Вместе с тем контроль за качеством дорожно-строительных работ осуществляет Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог.

Ранее стало известно, какие дороги будут перекрыты в Алматы до конца августа.