Как получить водительские права в РК

Внесены изменения в пункт по выдаче, замене и восстановлению утраченных водительских удостоверений.

Министр внутренних дел РК подписал приказ от 20 июня 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, внесены изменения в пункт по выдаче, замене и восстановлению утраченных водительских удостоверений.





Так, водительские удостоверения выдаются лицам, сдавшим экзамены в РЭП, по регистрации их постоянного места жительства, а в РЭП, размещенных в зданиях Государственной корпорации, независимо от регистрации по постоянному месту жительства в Казахстане.

Для получения водительского удостоверения представляются:

- заполненный бланк на получение водительского удостоверения;

- документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

- медицинская справка и ее копия;

- свидетельство об окончании курсов и его копия, или документ, полученный через автоматизированную информационную систему (за исключением случаев самоподготовки).

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

- документ, подтверждающий стаж работы (справка с места работы) для присвоения категорий «С», «D1», «D», «Tm», «Tb»;

Для получения водительского удостоверения в связи с его заменой предоставляются:

при обращении в РЭП - документы, указанные выше, кроме свидетельства об окончании курсов и ранее выданное водительское удостоверение, а при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии), документ, подтверждающий перемену анкетных данных.

при обращении в Государственную корпорацию – аналогично, не нужно также заполнять бланк на получение прав, а также ранее выданное водительское удостоверение, а при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии), документ, подтверждающий перемену анкетных данных.

Как отмечается, медсправка предоставляется в случае обмена водительского удостоверения в связи с окончанием срока его действия.

Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права управления транспортными средствами, производится на основании документов (заполненный бланк на получение водительского удостоверения; документ, удостоверяющий личность; медицинская справка и ее копия ) и сдачи теоретического экзамена.

Восстановление водительского удостоверения, уничтоженного с истечением срока хранения после лишения права управления, производится на основании информации с РЭП об их уничтожении, а также предоставления документов, согласно подпунктам 1), 2), 3), 5) пункта 77 настоящих Правил и сдачи теоретического экзамена.

Также указывается, что водительские удостоверения иностранных государств признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории республики по истечении 60 дней с даты получения их владельцем, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, либо по истечении 60 дней с даты въезда в страну их владельца, являющегося гражданином РК.

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