Право

Получить и заменить водительские права можно онлайн: пилотный проект

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 12:32 Фото: gov4c.kz
МВД и Министерство искусственного интеллекта совместно запустили пилотный проект по выдаче водительских удостоверений впервые в онлайн-формате и переводу исключительно в онлайн-формат замены водительских удостоверений посредством портала "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.
Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача водительских удостоверений" в части подачи заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн формате и перевода исключительно в онлайн-формат замены водительских удостоверений посредством портала "электронного правительства" и других объектов информатизации, – говорится в документе.

Пилотный проект продлится по 1 сентября 2026 года.

Комитету административной полиции МВД РК, НАО Госкорпорации "Правительство для граждан" поручено:

  • обеспечить реализацию услуги по подаче заявлений на получение водительского удостоверения впервые посредством портала "электронного правительства", мобильных приложений EgovMobile, "ЦОН", а также информационных систем банков второго уровня и профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, подключенных к информационной системе "Автошкола", с учетом обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных;
  • исключить прием заявлений на получение водительских удостоверений впервые и на их замену через филиалы НАО (за исключением замены иностранного водительского удостоверения на национальное).

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Процесс выдачи водительского удостоверения впервые посредством объектов информатизации включает следующие этапы:

  • выбор услуги посредством соответствующих сервисов объектов информатизации;
  • переход по ссылке в случае выбора услуги на портале "электронного правительства" или в мобильном приложении EgovMobile;
  • авторизация или регистрация в мобильном приложении "ЦОН", либо через соответствующие сервисы иных объектов информатизации;
  • запрос в Государственный сервис контроля доступа к персональным данным. При положительном результате переход к следующему шагу;
  • запрос в АИС СЦ информации о наличии водительского удостоверения. При наличии водительского удостоверения выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии – переход к следующему шагу;
  • запрос в ЕРАП информации о наличии ограничений к сдаче экзаменов в связи с привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном частями шестой, седьмой статьи 608 или частями девятой, десятой статьи 613 КОАП. При наличии ограничений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии – переход к следующему шагу;
  • запрос в ИС МЗ справки по форме 073/у. При наличии медицинской справки переход к следующему шагу, при отсутствии – выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
  • запрос в ИС "ЭРДБ" сведений по нарко-, психоучетам. При наличии информации о наличии учетов – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии сведений – переход к следующему шагу;
  • запрос в АИС "Автошкола" информации о наличии свидетельства об окончании автошколы. При наличии свидетельства об окончании автошколы переход к следующему шагу, при отсутствии – выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
  • запрос в ПДД количества попыток для сдачи экзаменов. При наличии попыток переход к следующему шагу, при отсутствии попыток выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
  • заполнение услугополучателем полей заявления;
  • присвоение номера заявки;
  • бронирование даты и времени для прохождения теоретического экзамена. При успешной сдаче – переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
  • бронирование даты и времени для прохождения практического экзамена. При успешной сдаче – переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
  • оплата государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения, фотографирование у оператора ЦОН с оформлением заявки на выдачу водительского удостоверения;
  • рассмотрение заявления уполномоченным сотрудником УАП. При положительном результате – переход на следующий шаг, при отрицательном – выдача уведомления об отказе;
  • распечатка водительского удостоверения;
  • выдача водительского удостоверения в ЦОН работниками Государственной корпорации.

Также говорится, что прием заявлений на получение водительских удостоверений впервые и на их замену через филиалы Государственной корпорации не осуществляется.

Приказ введен в действие с 16 октября 2025 года и действует по 1 сентября 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
