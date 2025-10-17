Получить и заменить водительские права можно онлайн: пилотный проект
Фото: gov4c.kz
МВД и Министерство искусственного интеллекта совместно запустили пилотный проект по выдаче водительских удостоверений впервые в онлайн-формате и переводу исключительно в онлайн-формат замены водительских удостоверений посредством портала "электронного правительства", сообщает Zakon.kz.
Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача водительских удостоверений" в части подачи заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн формате и перевода исключительно в онлайн-формат замены водительских удостоверений посредством портала "электронного правительства" и других объектов информатизации, – говорится в документе.
Пилотный проект продлится по 1 сентября 2026 года.
Комитету административной полиции МВД РК, НАО Госкорпорации "Правительство для граждан" поручено:
- обеспечить реализацию услуги по подаче заявлений на получение водительского удостоверения впервые посредством портала "электронного правительства", мобильных приложений EgovMobile, "ЦОН", а также информационных систем банков второго уровня и профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, подключенных к информационной системе "Автошкола", с учетом обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных;
- исключить прием заявлений на получение водительских удостоверений впервые и на их замену через филиалы НАО (за исключением замены иностранного водительского удостоверения на национальное).
Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.
Процесс выдачи водительского удостоверения впервые посредством объектов информатизации включает следующие этапы:
- выбор услуги посредством соответствующих сервисов объектов информатизации;
- переход по ссылке в случае выбора услуги на портале "электронного правительства" или в мобильном приложении EgovMobile;
- авторизация или регистрация в мобильном приложении "ЦОН", либо через соответствующие сервисы иных объектов информатизации;
- запрос в Государственный сервис контроля доступа к персональным данным. При положительном результате переход к следующему шагу;
- запрос в АИС СЦ информации о наличии водительского удостоверения. При наличии водительского удостоверения выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии – переход к следующему шагу;
- запрос в ЕРАП информации о наличии ограничений к сдаче экзаменов в связи с привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном частями шестой, седьмой статьи 608 или частями девятой, десятой статьи 613 КОАП. При наличии ограничений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии – переход к следующему шагу;
- запрос в ИС МЗ справки по форме 073/у. При наличии медицинской справки переход к следующему шагу, при отсутствии – выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- запрос в ИС "ЭРДБ" сведений по нарко-, психоучетам. При наличии информации о наличии учетов – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии сведений – переход к следующему шагу;
- запрос в АИС "Автошкола" информации о наличии свидетельства об окончании автошколы. При наличии свидетельства об окончании автошколы переход к следующему шагу, при отсутствии – выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- запрос в ПДД количества попыток для сдачи экзаменов. При наличии попыток переход к следующему шагу, при отсутствии попыток выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- заполнение услугополучателем полей заявления;
- присвоение номера заявки;
- бронирование даты и времени для прохождения теоретического экзамена. При успешной сдаче – переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
- бронирование даты и времени для прохождения практического экзамена. При успешной сдаче – переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
- оплата государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения, фотографирование у оператора ЦОН с оформлением заявки на выдачу водительского удостоверения;
- рассмотрение заявления уполномоченным сотрудником УАП. При положительном результате – переход на следующий шаг, при отрицательном – выдача уведомления об отказе;
- распечатка водительского удостоверения;
- выдача водительского удостоверения в ЦОН работниками Государственной корпорации.
Также говорится, что прием заявлений на получение водительских удостоверений впервые и на их замену через филиалы Государственной корпорации не осуществляется.
Приказ введен в действие с 16 октября 2025 года и действует по 1 сентября 2026 года.
