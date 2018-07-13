Казахстанскую чемпионку по легкой атлетике дисквалифицировали за допинг

Национальный антидопинговый центр опубликовал обновленный список спортсменов, которые были пойманы на использовании запрещенных веществ. Среди прочих оказалась чемпионка Универсиады легкоатлетка Юлия Рахманова, сообщает Zakon.kz.

Проба, взятая у Рахмановой во внесоревновательный период, дала положительный результат на метастерон. Дисквалификация Рахмановой продлится четыре года. Не прошел допинг-тест легкоатлет Тошали Аликулов.

Кроме Рахмановой допинг-тесты провалили восемь спортсменов из сборной Казахстана по муай-тай. Четверо из них попались на мельдоние, у других нашли фуросемид и оралтуринабол. Каждый получил аналогичное наказание и вернутся в спорт только в 2022 году.

Рахманова получила титул чемпионки Азии. Является победительницей Всемирной Универсиады. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Участница Олимпиады 2016 года.

Метастерон является оральной формой тестостерона, который не дает должного эффекта при аналогичном потреблении.